В Ривне группа таксистов заставила облиться зеленкой пассажира, который не в первый раз пытался проехать бесплатно.

Об этом сообщает "Рівне вечірнє".

Этот инцидент сняли на видео и распространили в своей группе в Instagram сами ровенские таксисты. Вскоре оттуда ролик исчез, однако его уже подхватили другие ровенские группы. В частности, на видео видно, как молодого человека заставляют вылить себе на руку зеленку и вымазать ею лицо. Мужчины за кадром требуют у парня делать это "тщательно". По информации пользователей соцсети, таким образом, ровенские таксисты якобы "наказали" пассажира, который уже не раз ехал в такси "зайцем". В то же время в полиции отметили, что жалобы от облитого зеленкой пассажира не поступало.

Ранее сообщалось, что мужчина оригинально отомстил мошеннику.