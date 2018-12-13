Наша планета буквально захламлена пластиком. С каждым годом ситуация только ухудшается. Особенно это касается мирового океана. На некоторых его участках, на многие мили до самого горизонта вы не найдете чистого участка воды – все покрыто пластиком. Если учесть, что по оценкам ученых некоторые виды пластика в природной среде разлагаются от 100 до 200 лет, а с помощью утилизации, распространение пластика на суше более-менее возможно взять под контроль, то в водной среде ситуация наиболее катастрофическая и если кардинально не поменять подход, несложно предположить, что уже нынешнее поколение человечества достигнет того, что мировой океан будет полностью превращен в мусорную свалку. Понятно, что пластик в океанах — это не глобальное потепление, однако если эту проблему не начать решать уже сейчас, то в конечном счете это приведет к глобальной экологической катастрофе.

О мировом опыте решения проблемы пластика информирует глава Украинско-Китайского центра Ден Сяосю.

Мистер Ден, как вы считаете, в чем основная глобальная проблема неконтролируемого распространения пластика, в том числе и в Китае?

Ден Сяосю:

Проблема неконтролируемого распространения пластика – это глобальная проблема и Китай тут не исключение. В свое время, когда человечество изобрело пластик, имеется ввиду его производство из ископаемых видов топлива, это существенно облегчило его жизнь – пластик и в настоящее время активно используется в разных отраслях промышленности, особенно при производстве упаковочных материалов. С момента его изобретения произведено больше 8 миллиардов тонн пластиковых изделий и почти 80% из них попало в пластиковые отходы. Это и есть основная проблема, когда большинство пластика попадает в мусор и загрязняет окружающую среду.

Рост экономики азиатских стран и особенно Китая привел к тому, что сейчас в Азии производится половина мирового пластика, в том числе одна треть в Китае. Это также является и причиной того, что на страны Азии приходится больше половины пластиковых отходов, которые попадают в мировой океан.

Как вы видите дальнейшее развитие этой ситуации?

Ден Сяосю:

Ситуация по своей сути очень трагическая. На сегодняшний день уже накоплено 6,3 миллиардов тонн пластиковых отходов и с каждым годом ситуация ухудшается – ежегодно общее количество пластиковых отходов увеличивается на 300 миллионов тонн. Все мы видели неоднократно по телевидению кадры, когда морские птицы умирают из-за того, что глотают пластик, которым наполнен мировой океан. Люди, конечно, не едят пластик, однако ученые в последних исследованиях обнаружили следы пластика в организме рыб, морской соли и водопроводной воде. Таким образом люди также "едят" пластик, даже не зная об этом.

Есть ли какое-то научное подтверждение этому?

Ден Сяосю:

Безусловно. 23 октября 2018 года исследователи из Венского медицинского университета объявили потрясающую новость на Европейской конференции по гастроэнтерологии, где обнаружили наличие микропластиков в кале человека. Это означает, что люди также "едят" пластик. Хотя результаты исследования не были подвергнуты экспертной оценке, это все же привело к постановке проблемы – будут ли микропластики попадать в кишечник человека, кровь и другие органы, будем ли мы отравлены, как морские птицы?

То есть вы хотите сказать, что уже сейчас в организме человека есть наличие пластика?

Ден Сяосю:

Да, последние исследования позволяют однозначно утверждать, что пластмассы уже входят в пищевую цепь человека.

В частности, Филипп Швабль, гастроэнтеролог Венского медицинского университета, опубликовал свои последние результаты – наличие микропластиков, обнаруженных в человеческих фекалиях. Микропластики являются более ужасающим присутствием, чем пластмассы, и определяются как пластиковые частицы и волокна диаметром менее 5 мм и без нижнего предела.

Что интересно, для более широкого исследования этой глобальной проблемы, в последнем исследовании участвовали участники из восьми разных стран (Финляндия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Россия, Великобритания и Австрия), в том числе 3 мужчины и 5 женщин в возрасте от 33 до 65 лет. В течение недели перед отбором стула каждый участник записывал диету на неделю. Представленный ими диетический дневник показал, что все участники потребляли пищу, упакованную в пластик, и пили воду в пластиковых бутылках. В дневнике также была представлена информация о потенциальных источниках микропластиков, то есть два из восьми участников ежедневно жевали жевательную резинку, а шесть участников потребляли морепродукты в течение недели. В течение этого времени все восемь участников отправляли образцы кала в Австрию. Австрийское природоохранное агентство провело проверку пластической композиции образцов стула и обнаружило, что у восьми участников было девять различных типов пластика в фекалиях размером от 50 до 500 микрон (человеческий волос диаметром около 100 микрон). В среднем на каждые 10 граммов фекалий приходится около 20 микропластических частиц.

Я думаю, что это исследование подтверждает давние предположения ученых о том, что микропластики могут накапливаться в желудочно-кишечном тракте, где они могут способствовать передаче токсических химических веществ и патогенов в организм и, если не начать решать эту проблему сейчас, завтра может быть уже поздно.

Мистер Ден, как известно в Европе, в последнее время широко распространяется на бытовом уровне сортировка мусора, в том числе и пластикового. А в Китае как решают эту проблему?

Ден Сяосю:

В первую очередь, это как и в других странах – сортировка пластикового мусора и его утилизация. Строятся и уже построено много специализированных заводов по его переработке. Эта индустрия сейчас в Китае довольно развита. Многие страны Европы и США очень долго отправляли в Китай пластиковый мусор на переработку и утилизацию. По некоторым данным, в 2016 году в Китай поступила на переработку практически половина всех мировых пластиковых отходов. Китай стал просто задыхаться от переизбытка импортного пластика. В связи с этим правительством Китая было принято решение о запрете с 2018 года ввоза пластикового мусора на переработку.

В связи с чем вызвано это решение о запрете?

Ден Сяосю:

Китай также, как и другие страны, «задыхается» от пластикового мусора и в определенный момент общее количество этого мусора, как внутреннего, так и импортируемого, даже превысило производственные мощности китайских заводов по его переработке.

Некоторые эксперты считают, что это решение может привести к увеличению пластикового загрязнения окружающей среды, поскольку некоторые виды пластика просто перестанут сортировать для утилизации в Китае. Особенно это решение ударит по США и Германии, откуда в Китай вывозилось больше всего пластмассового мусора. К слову, согласно статистическим данным, Германия лидирует по количеству пластикового мусора, в среднем на каждого жителя Германии приходится около 32кг пластиковых отходов.

А кроме переработки и утилизации, какие еще пути решения "пластиковой" проблемы?

Ден Сяосю:

Как ни удивительно, решение, как вы выразились "пластиковой" проблемы, довольно простое – замена использования традиционного пластика, который очень долго разлагается в природной среде, биопластиком, срок разложения которого не превышает полугода, а для отдельных видов – не более двух месяцев.

В Китае сейчас активно развиваются и повсеместно внедряются технологии производства быстро разлагаемого биопластика, который не наносит при разложении такого вреда окружающей среде, как традиционный пластик.

То есть вы хотите сказать, что это безопасно для окружающей среды?

Ден Сяосю:

Вне всяких сомнений – биопластик полностью безопасен в использовании во всех сферах и способен полностью заменить традиционные пластмассы. В Китае для этих целей крупные технологические компании совместно с Национальной академией наук Китая или профильными научными институтами создают совместные инновационные центры, которые разрабатывают и внедряют технологии производства и использования биопластика.

Несмотря на высокую стоимость оборудования и технологий производства биопластика, а также сравнительную долгую окупаемость вложений, в Китае не намерены отказываться от постепенной повсеместной замены традиционных полимеров биопластиком, поскольку в глобальной перспективе это существенно улучшит экологическую ситуация, как в Китае, так и во всем мире.

Источником для производства биопластика могут выступать некоторые виды морских водорослей, а также такие традиционные сельскохозяйственные культуры, как сахарный тростник, сахарная свекла и другие.

Как вы считаете, применим ли мировой опыт, в том числе и китайский по производству биопластика в Украине?

Ден Сяосю:

Безусловно, за этими технологиями будущее. Только их всемирное внедрение сможет спасти планету от загрязнения пластиковым мусором. И Украина здесь не должна оставаться в стороне.

А как насчет экономики? Выгодно ли производство биопластика с точки зрения бизнеса?

Ден Сясою:

Кроме неоспоримой выгоды для окружающей среды, строительство такого завода – это существенный вклад в развитие экономики Украины. Ведь создание реального высокотехнологического промышленного производства в Украине – это новые рабочие места, поступление валютной выручки при экспорте глубоко переработанного конечного продукта со значительной добавленной стоимостью, чем простой экспорт сырья, который мы наблюдаем сейчас. Также следует учитывать, что производство биополимеров в Украине способно заменить или значительно сократить импорт в Украину традиционных полимеров, что в свою очередь позитивно повлияет на внешнеторговый баланс Украины. Однако высокие капиталовложения и сравнительно долгие сроки окупаемости проекта вместе с общей экономической ситуацией в Украине, в том числе и бизнес-климат, отпугивают многих инвесторов.

Как с вашей точки зрения тогда можно повлиять на решение инвесторов для вложения средств в производство биопластика в Украине?

Ден Сяосю:

Очень хороший и правильный вопрос.

Учитывая высокие капиталовложения, необходимые для развития технологий биополимеров, а также большой позитивный эффект для экологии и экономики Украины от их внедрения, было бы целесообразно перенять мировой опыт, когда для стимулирования развития новых высокотехнологических отраслей, правительство предоставляет различные льготы в виде нулевых ставок на НДС и других сборов при импорте оборудования, налоговые каникулы на период окупаемости вложенных инвестиций и тд.

Вот в данное время принят закон об отмене уплаты НДС при импорте электромобилей. В целом будем считать, что широкое распространение электромобилей позитивно повлияет на снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако если сравнивать это решение с точки зрения экономики, то это чистый импорт, валюта выходит за пределы Украины, и в отличии от производства биопластика в Украине, никакое производство и новые рабочие места не создаются, что в конечном счете дополнительного экономического эффекта не принесет в отличии от предоставления аналогичных льгот при импорте оборудования для производства биопластика.

Понятно. Мистер Ден, подытоживая нашу беседу хотелось бы спросить, возможно у вас есть планы по внедрению производства биопластика в Украине?

Ден Сяосю:

Сложный вопрос, учитывая нестабильность экономической ситуации и отсутствие реальной поддержки государства для создания новых реальных производств. Однако, в данное время мною, все же изучается такая возможность относительно привлечения инвестиций из Китая для строительства в Украине завода по производству биопластика с использованием китайских технологий.