Каждый человек хочет быть счастливым и наслаждаться жизнью по максимуму. Для этого нужны не только действия, но и правильный настрой. "Сегодня" представляет вашему вниманию три важные вещи, которые необходимо повторять себе каждый день, если вы хотите быть счастливыми.

1. Я сделаю это сегодня.

Промедление можно сравнить с зыбучими песками. Если вы отчаетесь, вас просто затянет в трясину.

Нерешительность побуждает вас искать оправдание за оправданием. В итоге пребывание в подвешенном состоянии просто лишит вас сна. Пока вы убеждаете себя, что ничего нельзя сделать, "ничто" и будет тем, чего вы достигнете.

Просто позвольте внутреннему голосу вдохновить вас. Не соглашайтесь на ответ "нет", особенно от вас самих.

2. Я это заслужил.

Если вы относите себя к людям, которые соглашаются на что-то меньшее, чем мечтают, то обязательно приложите усилия, чтобы сбежать из "опасной зоны" комфорта. Попробуйте. Не важно, ради какой мечты вы это сделаете.

Будь то работа по сердцу, хобби или отношения, начните напоминать себе, что вы достойны лучшего. А затем действуйте, инвестируйте в себя и свою мечту. Никогда не отступайте ради самого важного: собственного счастья.

3. Я точно знаю, что могу.

Страх неудачи (особенно он силен, если вы уже потерпели падение) является одним из величайших препятствий на пути к вашей мечте. Но зачастую его можно устранить, лишь "подкрутив звук" своего внутреннего голоса.

Мы все боимся, но если постоянно слушать свой страх, полностью реализовать свой потенциал просто не получится. Позволяя страху парализовать себя, вы создаете план посредственной жизни и пропускаете бесценные уроки, усвоить которые можно только методом проб и ошибок.

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