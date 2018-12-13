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13 декабря в австрийском Хохфильцене женской спринтерской гонкой стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.

В составе сборной Украины произошли небольшие изменения: в экстренном порядке из Риднау прибыла Ольга Абрамова, дабы заменить Юлию Джиму, пропускавшую старт из-за болезни. По словам тренера, украинка точно пропустит спринт и "пасьют", участие в эстафете победительницы Поклюки остается под вопросом.

Не самый лучший темп продемонстрировали украинки на трассе, да и точность на огневых рубежах, которой могли похвастаться наши спортсменки на прошлом этапе, тоже исчезла. Быстрее всех на лыжне и в финишном протоколе оказалась Елена Пидгрушная. Капитан сборной с одним промахом в активе проиграла ногами лидеру 1:15 сек. и единственной завершила гонку в очковой зоне - на 27-й позиции.

Настя Меркушина застрелилась на "лежке", допустив четыре промаха, а Ольга Абрамова синхронно с Валей Семеренко не закрыли по две мишени на стрельбе стоя. Вита Семеренко была чуть быстрее и точнее, но долго выцеливала последнюю мишень в "стойке" и финишировала неподалку от младшей сестры.

Противостояние Макарайнен-Вирер в Поклюке перенеслось на Хохфильцен: болельщиков биатлона ожидала интересная развязка за "золото". Стартовавшая ранее "финская ракета" допустила один промах, тем не менее была промежуточным лидером гонки. Вирер намного лучше выглядела на лыжне, да и демонстрировала фантастическую скорострельность, что впоследствии вылилось в практически 12-секундный гандикап перед завершающим кругом.

Но там итальянка немного "подсела" ходом, ее преимущество таяло буквально на глазах. Еще бы пару сотен метров, и Макарайнен могла праздновать победу, однако итальянка на характере добежала до финиша и забрала корону победительницы спринта, выиграв всего 0,6 сек. Тем интересней будет гонка преследования, когда спортсменки будут стартовать в один момент. "Бронза" на счету спортсменки из России, триумфатора "Рождественской гонки 2017" - Екатерины Юрловой-Перхт.

Спринт. Женщины:

1. Доротея Вирер (0+1) 21:04,9

2. Кайса Макарайнен (0+1) +0,6

3. Екатерина Юрлова-Перхт (0+0) +24,4

...

27. Елена Пидгрушная (0+1) +1:19,8

53. Вита Семеренко (0+1) +2:03,6

57. Валя Семеренко (0+2) +2:09,5

63. Ольга Абрамова (0+2) +2:22,0

69. Анастасия Меркушина (4+0) +2:37,7

Несколькими часами ранее на этапе Кубка IBU украинцы завоевали "бронзу" в смешанной эстафете.