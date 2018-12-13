В Україні з'явиться нова партія - "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
У четвер, 13 грудня, в Києві відбувся другий етап з'їзду політичної партії "За життя", в якому взяли участь представники всіх регіональних організацій цієї політичної сили.
З'їзд одноголосно проголосував за зміни до статуту партії, зокрема, які стосуються зміни назви партії на "Опозиційну платформу – За життя", а також виніс рішення щодо організаційних питань.
Перед присутніми делегатами з областей виступили лідер партії, народний депутат України Вадим Рабінович, голова політради "За життя" Віктор Медведчук, народні депутати Нестор Шуфрич і Василь Німченко. Керівники партії відповіли також на актуальні запитання, які ставили делегати з'їзду.
Після обговорення поточних питань делегати одноголосно ухвалили рішення найближчим часом провести ще один з'їзд, на якому буде висунуто єдиного кандидата від опозиції Юрія Бойка для участі у виборах Президента України.
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