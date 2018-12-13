НАТО предоставит Украине новейшее оборудование [ Редактировать ]
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Альянс НАТО обязался предоставить украинским Вооруженным силам оборудование для безопасности связи до конца 2018 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Радио Свобода".
Соответствующую информацию генсек озвучил во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко.
"НАТО до конца этого года предоставит Украине оборудование для надежных и защищенных систем коммуникаций", - заверил Столтенберг.
В свою очередь Порошенко, приветствуя усилия НАТО в помощи Украине на фоне агрессии РФ, подчеркнул, что дальнейшая стабильность на евроатлантическом пространстве решается именно в Украине.
"В Украине сейчас решается будущее евроатлантической стабильности. Поэтому, инвестируя в помощь Украине - это инвестиции в безопасность свободного мира", - сказал глава государства.
Ранее министр обороны Украины заявил, что Россия развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер".
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