Мифы способны свести на нет ваши усилия по снижению веса. Для всех запутавшихся список популярных "вредных советов", которые разрешается и даже нужно игнорировать, публикует "Сегодня".

Диета на соках помогает похудеть

Детокс-программы с использованием свежевыжатых соков очень популярны среди звезд. Но фитнес-тренер Джастин Гелбанд, который готовит моделей к показам Victoria's Secret, скептически относится к использованию фрешей для потери веса.

"Некоторые модели втайне от меня сидели на соковой диете, желая похудеть перед началом Недели моды в Нью-Йорке. Никто из них не сбросил вес, а одна даже набрала лишние килограммы, из-за чего у меня были большие проблемы", - заявил Джастин.

От диетической газировки набирают вес

Диетическая газировка практически не содержит калорий, поэтому не может способствовать набору лишнего веса. Миф связан с тем, что сладкие газированные напитки вызывают чувство голода, которое заканчивается перееданием.

Существуют продукты с отрицательной калорийностью

Считается, что продукты с "отрицательной калорийностью" (например, сельдерей) вызывают не прибавление калорий, а, напротив, их дефицит. На самом деле, на переваривание любого продукта тратится около 20 % от его калорийности. Допустим, стебель сельдерея содержит семь калорий. Это значит, что в итоге ваш организм получит около 5 с половиной.

Морская соль содержит меньше натрия и больше минералов

Все виды соли (поваренная, морская и гималайская розовая) включают одинаковое количество натрия - 2,3 мг на чайную ложку. А вот содержание кальция в морской соли действительно больше - целых 12 мг на чайную ложку по сравнению с 1 мг в обычной поваренной. Тем не менее, морская соль бедна йодом, дефицит которого способен вызвать проблемы с щитовидной железой.

Жир может превратиться в мышцы (и наоборот)

Мышечная и жировая ткань совершенно разные, и никогда не смогут превратиться друг в друга. Это все равно, что говорить, будто свинец превращается в золото.

Вы увеличиваете свою жировую прослойку, когда употребляете больше калорий, чем тратите. А тренируясь в спортзале, вы наращиваете мышечную массу и сжигаете лишний жир, но при этом он не превращается в мышцы.

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