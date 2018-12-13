Самые популярные мифы о похудении [ Редактировать ]
Мифы способны свести на нет ваши усилия по снижению веса. Для всех запутавшихся список популярных "вредных советов", которые разрешается и даже нужно игнорировать, публикует "Сегодня".
Диета на соках помогает похудеть
Детокс-программы с использованием свежевыжатых соков очень популярны среди звезд. Но фитнес-тренер Джастин Гелбанд, который готовит моделей к показам Victoria's Secret, скептически относится к использованию фрешей для потери веса.
"Некоторые модели втайне от меня сидели на соковой диете, желая похудеть перед началом Недели моды в Нью-Йорке. Никто из них не сбросил вес, а одна даже набрала лишние килограммы, из-за чего у меня были большие проблемы", - заявил Джастин.
От диетической газировки набирают вес
Диетическая газировка практически не содержит калорий, поэтому не может способствовать набору лишнего веса. Миф связан с тем, что сладкие газированные напитки вызывают чувство голода, которое заканчивается перееданием.
Существуют продукты с отрицательной калорийностью
Считается, что продукты с "отрицательной калорийностью" (например, сельдерей) вызывают не прибавление калорий, а, напротив, их дефицит. На самом деле, на переваривание любого продукта тратится около 20 % от его калорийности. Допустим, стебель сельдерея содержит семь калорий. Это значит, что в итоге ваш организм получит около 5 с половиной.
Морская соль содержит меньше натрия и больше минералов
Все виды соли (поваренная, морская и гималайская розовая) включают одинаковое количество натрия - 2,3 мг на чайную ложку. А вот содержание кальция в морской соли действительно больше - целых 12 мг на чайную ложку по сравнению с 1 мг в обычной поваренной. Тем не менее, морская соль бедна йодом, дефицит которого способен вызвать проблемы с щитовидной железой.
Жир может превратиться в мышцы (и наоборот)
Мышечная и жировая ткань совершенно разные, и никогда не смогут превратиться друг в друга. Это все равно, что говорить, будто свинец превращается в золото.
Вы увеличиваете свою жировую прослойку, когда употребляете больше калорий, чем тратите. А тренируясь в спортзале, вы наращиваете мышечную массу и сжигаете лишний жир, но при этом он не превращается в мышцы.
Читайте также, какие продукты нужно есть после тренировки.
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