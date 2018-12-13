Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.

Об этом она сказала в Брюсселе перед началом саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС, сообщает УНИАН.



Она сказала, что вчера вечером с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались вопросы обострения напряженности в Азовском море.

"Я ожидаю, что Европейский Совет подтвердит нашу твердую позицию и наше требование для России освободить суда и экипаж", - подчеркнула она.

"И мы вновь подтвердим не только о нашей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, но также нашу твердую политику в отношении непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - подчеркнула Могерини.

Также она сказала, что будет заявлено о существенном пакет помощи для Украины, который Европейский Союз предложил и "готов усилить его".

Ранее Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро.