В Евросоюзе готовы расширить помощь для Украины - Могерини [ Редактировать ]
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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.
Об этом она сказала в Брюсселе перед началом саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС, сообщает УНИАН.
Она сказала, что вчера вечером с президентом Украины Петром Порошенко обсуждались вопросы обострения напряженности в Азовском море.
"Я ожидаю, что Европейский Совет подтвердит нашу твердую позицию и наше требование для России освободить суда и экипаж", - подчеркнула она.
"И мы вновь подтвердим не только о нашей решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, но также нашу твердую политику в отношении непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - подчеркнула Могерини.
Также она сказала, что будет заявлено о существенном пакет помощи для Украины, который Европейский Союз предложил и "готов усилить его".
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