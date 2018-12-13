Имбирный чай - один из главных напитков зимы наряду с горячим шоколадом, глинтвейном и грогом. Подробнее о нем пишет "Сегодня".

Он хорош для здоровья тем, что:

Улучшает пищеварение и помогает пище усвоиться;

Облегчает боль в горле;

Уменьшает симптомы простуды, например, заложенность носа;

Ускоряет метаболизм и помогает похудеть;

Снимает боль в мышцах.

Имбирный чай с лимоном

Ингредиенты:

- 1/4 стакана нарезанного корня имбиря

- 6 стаканов воды

- 2 столовые ложки лимонного сока

- 1-2 веточки мяты (по желанию)

- 2 столовые ложки меда (или по вкусу)

Рецепт приготовления:

- Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.

- Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.

- Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.

- Добавьте мед по вкусу и подавайте.

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