Рецепт согревающего имбирного чая [ Редактировать ]
Имбирный чай - один из главных напитков зимы наряду с горячим шоколадом, глинтвейном и грогом. Подробнее о нем пишет "Сегодня".
Он хорош для здоровья тем, что:
Улучшает пищеварение и помогает пище усвоиться;
Облегчает боль в горле;
Уменьшает симптомы простуды, например, заложенность носа;
Ускоряет метаболизм и помогает похудеть;
Снимает боль в мышцах.
Имбирный чай с лимоном
Ингредиенты:
- 1/4 стакана нарезанного корня имбиря
- 6 стаканов воды
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1-2 веточки мяты (по желанию)
- 2 столовые ложки меда (или по вкусу)
Рецепт приготовления:
- Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.
- Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.
- Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.
- Добавьте мед по вкусу и подавайте.
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