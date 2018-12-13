Подарунки до Дня Святого Миколая підготували українським захисникам - сумські кадети. Днями збираються доправити їх військовим на Схід. Адже чи не в кожного вихованця там служить хтось із рідних. Як готували святкових миколайчиків - далі в сюжеті.

У стінах військового ліцею і "миколайчики" незвичні - у вигляді солдатів в одностроях. Готує їх понад сотня кадетів навчального корпусу в Сумах.

"Це і зближує наших вихованців до захисників, і показує, що ми хоч і в тилу, але ми завжди з ними, їх підтримуємо, разом ми здобудемо мир і найближчим часом перемога буде за нами", - говорить Валерій Самойленко, заступник начальника кадетського корпусу.

Більшість - вихованці старших курсів, майбутні захисники. Кажуть - кадетське життя їх неабияк змінило.

"Так було важко по початку, місяці пішли на те, щоб стати сильнішими духом, але це дало мені можливість показати, що собі, що я можу і що я дійсно кращий", - говорить Назарій Чернов, кадет.

В Івана батько прикордонник. Хлопець і сам мріє піти його шляхом - боронити кордони України.

"Якості появилися справжнього захисника, бо постійно така обстановка військова, режим військовий, і до цього звикаєш та стараєшся йти в ногу", - говорить Іван Мейко, кадет.

Від жовтня цього року кадетським корпусом у Сумах опікується Державна прикордонна служба. Готує на базі військового ліцею охоронців кордону.

"Полягає це шефство в патріотичному вихованні, наданні роз'яснень як проходить військова служба в державній прикордонній службі. Виховання молоді та прививання саме патріотизму", - говорить Максим Ковальчук, заступник начальника Сумського прикордонного загону.

Старанно розмальовує постать солдата й Олексій. У його родині - одразу двоє військових.

"Батько служив у 81 десантно -штурмовій бригаді. А мати теж захищає землю нашу, теж в АТО", - говорить Олексій Жиленков, кадет.

Тож найбільше хлопець мріє, щоб у святкові дні його подарунок потрапив до мами, яка нині служить на Луганщині.