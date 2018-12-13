До майже двох мільярдів доларів отримає Україна вже у грудні. Сума чергового траншу від Міжнародного валютного фонду становитиме від мільярда 400 до першого мільярда 900 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій. За його словами, засідання Ради директорів МВФ відбудеться 18 грудня. Українська сторона очікує на позитиве рішення, в разі якого транш надійде ще до католицького Різдва, 25 грудня.