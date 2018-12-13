Майже добу без тепла та гарячої води провела половина мешканців Черкас. Це сталося через дві масштабні аварії на тепломережі. З холодними батареями опинилися не тільки будинки, а й десятки садочків та шкіл. До опівночі ремонтникам таки вдалося локалізувати пориви і відновити теплопостачання. Щоправда не скрізь.

За інформацією міськвиконкому, досі мерзнуть щонайменше вісім багатоповерхівок. Але наголошують, проблема - локальна і пов'язана із потраплянням повітря у систему опалення. У ТЕЦ не виключають, що на місто може чекати чергове відімкнення тепла і гарячої води. На кількох ділянках ремонтники знову виявили пориви, і нині намагаються з'ясувати їх масштаби.

"Порыв был, вода где-то под землей, вода находит выход. И вот нам у нас сегодня обнаружили, что у нас там образовался провальчик, так землю мы сыпать не будем, мало ли может там еще что-то есть. Поэтому мы сейчас раскопаем и проверим состояние трубы", - говорить Костянтин Пунов, майстер району теплових мереж черкаської ТЕЦ.

"Тепло буде тому, що - це локальні проблеми по стояках де працюють зараз служби утримання будинків і балансоутримувачі і ліквідовують ці пориви. Я думаю, що сьогодні чи завтра ця робота буде виконана", - говорить Петро Вербівський, керівник Житлово-експлуатаційного відділу департаменту ЖКГ.