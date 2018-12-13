Дев'ятеро людей загинули сьогодні в результаті масштабної аварії швидкісного потяга в столиці Туреччини. Ще близько півсотні отримали поранення різної тяжкості. Причини та подробиці катастрофи - розкажуть мої колеги.

Аварія сталася через 6 хвилин після того, як швидкісний потяг почав свій рух. Експрес з більш ніж двома сотнями пасажирів прямував з Анкари до Коньї. Неподалік турецької столиці він зіткнувся з маневреним локомотивом, який не повинен бути на той час на колії.

Після зіткнення потяг врізався у надземний пішохідний перехід. В результаті два вагони з дванадцяти зійшли з рейок та перевернулися. Уламки переходу обвалилися на них зверху і перекрили вихід пасажирам.

"На 12-й хвилині після зіткнення ми зрозуміли, що шостий вагон відчепився від інших. Двері в поїзді автоматично замкнулись, вагон перекинувся".

Визволити пасажирів з пастки зараз намагаються працівники аварійних служб. Вони розчищають завали з уламків естакади та допомагають постраждалим вибратися. Рятувальники повністю зосереджені на роботі і журналістів до себе не підпускають.

"Відійдіть, не заважайте працювати, ми виконуємо свої обов'язки, знімайте в іншому місці".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вже висловив співчуття сім'ям загиблих і пообіцяв - винуватців аварії обов'язково знайдуть та покарають.

"Щодо аварії розпочато судове та адміністративне розслідування. Прокуратура вже затримала трьох осіб. Цей інцидент будуть детально досліджувати у всіх його аспектах. Винуватця обов'язково знайдуть і зроблять все необхідне, щоб досягти справедливості", - говорить Реджеп Ердоган, президент Туреччини.

Рятувальна операція на місці аварії досі триває. Залізничне сполучення в напрямку Коньї тимчасово призупинено.