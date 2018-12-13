Французька поліція офіційно оприлюднила ім'я підозрюваного, якого звинувачують у вчиненні стрілянини в Страсбурзі. Це 29-річний місцевий житель Шеріф Шекатт.

Злочинцеві вдалося втекти з місця злочину. Його розшукують сотні поліцейських, солдатів та прикордонників по обидві сторони франко-німецького кордону.

Нагадаю, в результаті нападу на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі загинули троє людей, 8 осіб отримали серйозні поранення і ще п'ять легкі.

У французькій прокуратурі напад кваліфікували, як теракт: нападник кричав "Аллах акбар". Франція залишається в стані підвищеної небезпеки терористичних нападів з боку ісламських екстремістів з початку 2015 року. За цей час в результаті серії нападів було вбито близько 240 людей.