Чергові випробування новітньої ракети-перехоплювача успішно провели США. Перехоплювач збив запущену з літака балістичну ракету. Тренування відбулися у Тихому океані.

Це друге поспіль успішне знешкодження балістичної ракети середньої дальності з використанням ракети-перехоплювача цього класу.

Директор Агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенант Сем Грівз заявив: "Ця система створена з метою захисту США, їхніх союзників та друзів від реальної та потенційної балістичної загрози".