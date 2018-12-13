США випробували новітню ракету [ Редактировать ]
Чергові випробування новітньої ракети-перехоплювача успішно провели США. Перехоплювач збив запущену з літака балістичну ракету. Тренування відбулися у Тихому океані.
Це друге поспіль успішне знешкодження балістичної ракети середньої дальності з використанням ракети-перехоплювача цього класу.
Директор Агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенант Сем Грівз заявив: "Ця система створена з метою захисту США, їхніх союзників та друзів від реальної та потенційної балістичної загрози".
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