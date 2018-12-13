Сім обстрілів з боку російських найманців зафіксовано протягом доби на Сході

Сім обстрілів з боку російських найманців зафіксовано протягом доби на Сході. Минулося без втрат. Бойовики вели вогонь із мінометів у районі Кримського на Луганщині та поблизу Чермалика, на півдні Донеччини. На інших ділянках - били з гранатометів та стрілецької зброї.

Сьогодні вночі ворог із мінометів обстрілював Гнутове на Донеччині. Вдень окупанти атакували захисників Мар'їнки та Красногорівки, на північно-західних околицях Донецька. Неспокійно було і в селищі Піски. Репортаж з передових опорних пунктів армійців - від Руслана Смещука.

Селище Піски під самим Донецьком. Лабіринт зі зруйнованих будинків, та ділянок, що легко прострілюються ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди - треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь.

За кілька хвилин таки починається стрілянина. Спершу присідаємо - потім рухаємося далі.

Зараз ми чуємо, як зав'язується стрілецькій бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетят від стовпів, від дерев - і можуть зачепити.

Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає: останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно - так би мовити, - на будь-який рух чи звук.

"Засекли движение - и начали прострелы делать. Опасаются из-за того что должны типа наступать, но в основном очень сильно при тумане. Летает со всех сторон, так что опасно голову высунуть посмотреть. Боятся, чтобы мы не подошли, и плюс эти слухи, что мы должны наступать", - говорить Артур, військовослужбовець Збройних Сил України.

Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають - п'ятнадцяте грудня.

"Постійно підтягується на ту сторону техніка, і людська сила. Сили на тому боці накачуються постійно і я не знаю - щоб не вийшло під тією маркою що вони постійно лякають нашим начебто наступом, щоб це не вилилось в наступ з їхнього боку", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів. Причому, озброєні - дуже серйозно.

"Снайпера, да да да - заехали дальнобои. Тепловизор не желательно работать, потому что нас высекают, сразу стараемся не пользоваться тепловизором - только ночниками и то не очень часто, поймают - там уже как карта ляжет", - говорить Артур, військовослужбовець ЗСУ.

За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності - щомиті готові відбити ворожий напад.