Українські консули відвідали полонених моряків [ Редактировать ]
Олег Мельничук командир рейдового буксира "Яни Капу", захопленого росіянами у Керченській протоці відмовився давати свідчення. Український моряк заявив, що відповідно до Женевської конвенції, він військовополоненим, а не злочинець.
Його слова наводить адвокат Едем Семедляєв. Напередодні, українські консули з посольства в Москві відвідали всіх наших затриманих моряків.
Це Андрій Шевченко, Володимир Варімеза, Сергій Чуліба, Юрій Будзило та Андрій Драч. За словами консулів, стан хлопців задовільний, вони тримаються гідно. Під спецнаглядом лікарів - один ув'язнений українець: у нього цукровий діабет.
по теме
Санкций ЕС против России не будет - СМИ
На саммите Европейского совета в Брюсселе предложат помощь украинским регионам, пострадавшим от ситуации в Азовском море, но новые санкции против России вводить не будут
Россия ответила ЕСПЧ на запрос об украинских моряках
Министерство юстиции России проинформировало Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о характере ранений и отсутствии у жалоб у задержанных в Керченском проливе украинских моряков
Волны до 5 метров: в Черном и Азовском морях объявили штормовое предупреждение
11-12 декабря синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в акватории Черного и Азовского морей
Украинские консулы посетили еще шестерых моряков
Консулы Украины в Российской Федерации в понедельник, 10 декабря, посетили еще шестерых украинских моряков, которые находятся в СИЗО Матросская тишина и Лефортово в Москве
Агрессия в Азовском море: что известно о состоянии украинских моряков
Украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово"