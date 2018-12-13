Олег Мельничук командир рейдового буксира "Яни Капу", захопленого росіянами у Керченській протоці відмовився давати свідчення. Український моряк заявив, що відповідно до Женевської конвенції, він військовополоненим, а не злочинець.

Його слова наводить адвокат Едем Семедляєв. Напередодні, українські консули з посольства в Москві відвідали всіх наших затриманих моряків.

Це Андрій Шевченко, Володимир Варімеза, Сергій Чуліба, Юрій Будзило та Андрій Драч. За словами консулів, стан хлопців задовільний, вони тримаються гідно. Під спецнаглядом лікарів - один ув'язнений українець: у нього цукровий діабет.