Безопасность в Черном море будет контролировать НАТО [ Редактировать ]
Мониторинговая миссия НАТО будет следить за безопасностью на Черном море. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", - отметил президент.
По словам Порошенко, представители миссии будут обеспечивать безопасность в регионе, и это - именно то, что Украине нужно сейчас.
Ранее мы сообщали о том, что НАТО предоставит Украине новейшее оборудование.
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