Ребенок из американского штата Делавэр изменил свою фамилию, не выдержав издевательств сверстников в школе. Об этом сообщает Newsweek.

Когда американский президент Дональд Трамп начал свою кампанию в Овальном кабинете, 11-летний Джошуа Трамп оказался в центре насмешек. По словам его матери Меган Трамп Берто, дети дразнили парня, называя его "идиотом" и "глупым".

Это зашло настолько далеко, что отец парня Бобби Берто забрал сына из школы и на год перевел его на домашнее обучение. Когда Джошуа должен был пойти в среднюю школу, родители решили не оставлять сына дома. Они надеялись, что на этот раз отношение к мальчику поменяется.

Меган и Бобби отдали ребенка в государственную школу города Уилмингтон, предупредив учителей о событиях в прошлом. Однако издевательства продолжились.

Это так повлияло на мальчика, что он начал себя ненавидеть.

"Он сказал, что ненавидит себя и свою фамилию, что ему все время грустно и он не хочет больше жить с такими чувствами", - рассказала мать Джошуа.

Родители Джошуа неоднократно встречались со администрацией школы из-за различных инцидентов. Ребенку пришлось сменить школьный автобус. А директор учебного заведения Марк Майер утверждает, что учителя даже пытались не называть фамилию Джошуа при разговоре с ним. После недавней встречи с родителями школа начала расследование издевательств, и пять учеников были наказаны.

Администрация также согласилась изменить фамилию Джошуа с Трампа на Берто в школьной системе и планирует предоставить ему дополнительную поддержку.

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