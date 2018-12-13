Евросоюз принял решение о санкциях против России [ Редактировать ]
Саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.
Официальный переход к новому полугодовому периоду санкций планируется на следующей неделе.
"ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений", - написал Туск в Twitter.
Отметим, всего в санкционном списке около 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.
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