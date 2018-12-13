В NASA показали фантастические бури на Юпитере (фото) [ Редактировать ]
Космическая миссия NASA Juno на Юпитере за пол срока намеченного исследования обнаружила новые виды циклонов на полюсах газового гиганта.
Некоторые из бурь в два раза больше штата Техас, их площадь превышает 1,5 млн кв км, сообщает BBC.
На орбите Юпитера космический аппарат Juno движется от полюса к полюсу. Датчики измеряют состав планеты для того, чтобы попытаться понять, как появилась самая большая планет Солнечной системы.
Аппарат пролетел на расстоянии 3,4 тысячи километра от Юпитера. Этот пролет мимо планеты был 16 по счету, а его траектория проходила ближе всего к Юпитеру.
Ранее NASA опубликовало запись ветра на Марсе.
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