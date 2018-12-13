Парламент Франції сьогодні теж голосуватиме за вотум недовіри урядові. Це пропозиція трьох партій лівого спрямування.

Вони вважають, що заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації з "жовтими жилетами", несправедливі та безвідповідальні, і навряд чи вгамують гнів французів.

Але експерти прогнозують голосування, найімовірніше, завершиться на користь уряду. Адже у лівих замало мандатів у парламенті.