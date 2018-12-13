Жителі Харкова залишилися без тепла [ Редактировать ]
Вже більше доби без тепла залишаються жителі Харкова. Відключили 107 будинків. Як пояснили тепловики стався порив на трубопроводі, який іде від котельні. Залатати - обіцяють сьогодні ввечері. Так само мерзнуть люди і в Черкасах.
У квартирах - немає опалення й гарячої води. Через дві масштабні аварії на тепломережі. Вночі ремонтникам вдалося локалізувати пориви і відновити теплопостачання. Щоправда не скрізь. За інформацією міськвиконкому досі мерзнуть ще вісім будинків.
Але наголошують, проблема локальна і пов'язана із потраплянням повітря у систему. В Тец не виключають, що на місто може чекати чергове відключення тепла й гарячої води. На кількох ділянках ремонтники знову виявили пориви й нині намагаються з'ясувати масштаби.
"Порыв был, вода где-то под землей, вода находит выход, и вот нам у нас сегодня обнаружили, что у нас там образовался провальчик, так землю мы сыпать не будем, мало ли может там еще что-то есть. Поэтому мы сейчас раскопаем и проверим состояние трубы", - говорить Костянтин Пунов, майстер з ремонту теплових мереж Черкаської ТЕЦ.
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