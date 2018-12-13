Ученые обнаружили новый вред от смартфонов [ Редактировать ]
Ученые, представляющие Британскую Ассоциацию дерматологов, высказались о том, что синий свет от смартфонов и других мобильных устройств может негативно влиять на состояние кожи, провоцируя ее ускоренное старение. Доводы исследователей на этот счет опубликовало издание The Sun.
Эксперты поделились данными статистики, согласно которым 79% людей используют смартфоны для посещения Сети перед сном, а сразу же после пробуждения утром за смартфоны с этой же целью берутся 28% человек. Ученые утверждают, что подобные привычки могут оказывать очень серьезное влияние на здоровье и внешний вид кожи.
Дерматологи констатируют, что синий свет, излучаемый смартфонами и другими гаджетами, способствует "световому загрязнению" кожи, которое провоцирует появление симптомов ее старения.
"Синий свет проникает глубже в кожу по сравнению с УФ-светом. Если вы любитель интернета, то не удивляйтесь появлению на коже темных пятен. Последние исследования показывают, что, вероятнее всего, телефоны способствуют появлению морщин, дряблости и гиперпигментации", - сообщили дерматологи.
По их словам, у любителей поговорить по мобильнику могут появиться темные участки кожи – с той стороны лица, которая соприкасается с поверхностью экрана. Если это произошло, значит, дерма уже подверглась воздействию синего света. Эксперты отметили, что пигментные клетки в кожи питаются от подобного светового загрязнения, их распространение активизируется, что в свою очередь ускоряет старение кожи в целом.
Раннее мы сообщали, постоянное ощущение холода может быть симптомов серьезного заболевания.
по теме
Ученые раскрыли удивительную тайну птиц
Британские ученые считают, что птицы не всегда имели разноцветные перья
В NASA показали фантастические бури на Юпитере (фото)
Космическая миссия NASA Juno на Юпитере за пол срока намеченного исследования обнаружила новые виды циклонов на полюсах газового гиганта
Что происходит с человеком перед смертью
В бесконечной погоне за ответами на вопросы о загробной жизни люди, которые пережили близкий к смерти опыт, могут предложить хоть какие-то подсказки
Мальчик подключил наушники к телефону и умер
16-летний подросток из Малайзии умер из-за удара током после того, как подключил наушники к смартфону
Как похудеть за выходные: метод ученых
В США группа исследователей из Университета штата Техас разработала метод похудения за выходные без сильных физических нагрузок