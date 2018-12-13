Ученые, представляющие Британскую Ассоциацию дерматологов, высказались о том, что синий свет от смартфонов и других мобильных устройств может негативно влиять на состояние кожи, провоцируя ее ускоренное старение. Доводы исследователей на этот счет опубликовало издание The Sun.



Эксперты поделились данными статистики, согласно которым 79% людей используют смартфоны для посещения Сети перед сном, а сразу же после пробуждения утром за смартфоны с этой же целью берутся 28% человек. Ученые утверждают, что подобные привычки могут оказывать очень серьезное влияние на здоровье и внешний вид кожи.



Дерматологи констатируют, что синий свет, излучаемый смартфонами и другими гаджетами, способствует "световому загрязнению" кожи, которое провоцирует появление симптомов ее старения.



"Синий свет проникает глубже в кожу по сравнению с УФ-светом. Если вы любитель интернета, то не удивляйтесь появлению на коже темных пятен. Последние исследования показывают, что, вероятнее всего, телефоны способствуют появлению морщин, дряблости и гиперпигментации", - сообщили дерматологи.



По их словам, у любителей поговорить по мобильнику могут появиться темные участки кожи – с той стороны лица, которая соприкасается с поверхностью экрана. Если это произошло, значит, дерма уже подверглась воздействию синего света. Эксперты отметили, что пигментные клетки в кожи питаются от подобного светового загрязнения, их распространение активизируется, что в свою очередь ускоряет старение кожи в целом.

Раннее мы сообщали, постоянное ощущение холода может быть симптомов серьезного заболевания.