В Одесі присягу на вірність Україні сьогодні склали резервісті бригади територіальної оборони. Це чоловіки віком від двадцяти до шістдесяти років, які тепер - в умовах особливого стану - мають, так би мовити, екстерном пройти курс молодого бійця. Як усе відбувалося, бачив Андрій Анастасов.

Точну кількість резервістів командування не називає, але приблизно це кілька сотень. Учорашні водії, менеджери, будівельники. До оголошення воєнного стану вони перебували на обліку у військкоматах. А після того, як їм запропонували вступити до підрозділів тероборони, прибули на навчання. І все це добровільно - зазначають військові.

"Вони не мають на меті бути застосовані в зоні бойових дій! Їхнє завдання: в разі нападу ворога негайно згуртуватись і здійснити охорону і оборону таких важливих об'єктів як гідротехнічні споруди, як об'єкти державної промисловості", - говорить Олег Сидоренко, речник Оперативного командування "Південь" ЗСУ.

Серед резервістів є люди з бойовим досвідом, але чимало й тих, хто раніше взагалі не був на військовій службі. Вони й складали присягу на вірність українському народові. Олександр - продавець супермаркету. Пояснює, чому вступив до бригади.

"Моральное саморазвитие, поиск новых друзей. Плюс повышение самой самооценки, потому что здесь как бы уже становишься, грубо говоря, мужчиной", - говорить Олександр Белікчі, військовозобов'язаний.

А от Сергій електрик у дитячій лікарні. Служив ще за часів Радянського Союзу. Тому зараз теж складає присягу на вірність Україні. Каже умовами проживання та харчуванням задоволений. Чоловікам видали нову військову форму та зброю.

"По четыре человека в комнате, два туалета на этаже - вот корпус. Все веселые, скажем так. Нету таких, которые бы сказали, что, вот, я не хочу", - говорить Сергій Гоцуляк, військовозобов'язаний.

Розмістили добровольців у сумнозвісному дитячому таборі "Вікторія", де торік під час пожежі загинули троє дівчаток. Вибір саме цього закладу викликав неоднозначну реакцію людей. Проте військові кажуть: цей варіант їм запропонувала одеська міська влада. Іншого об'єкта просто не було.

"Рішенням суду арешт із території, де будуть розміщуватись підрозділи, знято. В той же час місце події, де відбулася пожежа, воно огороджено парканом і надалі знаходиться під арештом, там будуть продовжуватись слідчі дії", - говорить Олександр Губар, співробітник управління Оперативного командування "Південь" ЗСУ.

Навчання триватимуть тиждень. Йдеться про теоретичні та практичні заняття. Резервісти, зокрема, вивчатимуть тактику, стройову, стрілецьку та саперну підготовку.