Лідери Євросоюзу обговорюють сьогодні ситуацію в Азовському морі та санкції проти Росії. Петро Порошенко - теж у Брюсселі.

Більше деталей розпитаємо в Олени Абрамович, вона з нами на прямому зв'язку. Олено, якої відповіді Росії та допомоги Україні варто чекати від цього саміту?

Наталіє, зустріч лідерів ЄС ще триває, тож про рішення оголосять трохи пізніше. Але ще перед початком верховна представниця ЄС анонсувала, продовження санкцій проти Росії. Мова йде про чинні економічні санкції, термін яких наразі спливає.

Раніше Італія вимагала їх переглянути, проте опісля захоплення українських моряків поблизу Керчі стало зрозуміло, що санкції таки подовжать. Про готовність це зробити заявила навіть Угорщина. Що ж стосується нового, так званого Азовського пакету - то у проекті декларації за підсумками зустрічі лідерів - він не згадується.

Із 27 країн членів на нові санкції поки погодилися лише десять держав. Німеччина, наприклад, проти. Там за доречне вважають запровадження міжнародного моніторингу в Азові та поблизу Керчі, про що Україна неодноразово просила раніше. З пропозиціями цих та інших заходів до Брюсселя прилетів і Петро Порошенко. Детальніше про його візит - далі у сюжеті.

Петро Порошенко полетів до Брюсселя, за його словами, із більш, ніж переконливими аргументами для продовження санкцій проти Москви. Напередодні саміту провів низку зустрічей, аби ЄС не обмежувався самими лише наявними обмеженнями, а й запровадив нові.

"Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати, вчора ми передали президенту Туску в Європейську раду, в Європейську комісію, а сьогодні я передав ці дані генеральному секретарю щодо.. конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів у Чорному морі", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Хороший знак для початку дискусії про нові санкції, за словами президента - проголосована напередодні резолюція Європарламенту. У ній країн-членів закликають посилити обмеження проти Москви. Один із варіантів - заборона російським кораблям, що прямують з Азова, заходити у європейські порти. І якщо це питання - поки дискусійне, то з фінансовою допомогою у ЄС уже визначились: на цьому тижні Євросоюз виділив 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це половина від обіцяного пакету на мільярд євро. Що свідчить про виконання Україною обіцяних реформ.

"Той факт, що ми надали перший транш, означає: умови для виплати було виконано. І ми обговорюємо тепер умови для другого траншу, який стосується також секторальних реформ. Треба сказати, що кількість запроваджених за цей період реформ - дійсно вражає. І за пять років проведено більше реформ, ніж за останні 20. Також треба визнати, що реформи можна запроваджувати у складних ситуаціях - в контексті агресії Росії", - говорить Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії.

Оголосила про фінансову допомогу сьогодні і Єврокомісія - чотири мільйони на гуманітарну підтримку для непідконтрольних Києву територій Донбасу. Кошти виділять для незахищених верств населення. Пообіцяли допомогу й в НАТО.

"Я сьогодні повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо українській армії обладнання для захищеного зв'язку до кінця року. Ми допомагаємо Україні, щоб покращити її військово-морські можливості, логістику й кібербезпеку", - говорить Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Генсек НАТО нагадав і про трастові фонди з посилення української оборонної спроможності на 40 мільйонів євро. Готують у Євросоюзі і окремий пакет допомоги для припортових регіонів, які постраждали від економічної блокади в Азовському морі. Окрім того, допоможуть відновити інфраструктуру в українських містах поблизу лінії розмежування.

"Це є і станції водоочистки на Донбасі, це і відбудова доріг, і електрифікація залізничного сполучення ми розглядали сьогодні символічне шефство окремих країн-членів ЄС над населеними пунктами Донбасу У нас є дуже позитивні приклади Литви, яка вже виділила один млн євро для співпраці з Авдіївкою, у нас є позитивні приклади Німеччини", - говорить Петро Порошенко, президент України.

У ЄС наголошують - допомога, яку тут надають Україні, - безпрецедентна. Це найвищі показники за всю історію Євросоюзу, що свідчить про солідарність та підтримку.