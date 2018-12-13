На Донбасі загинув український військовий. Він став жертвою ворожого снайпера. Бойовики сьогодні били по наших позиціях дев'ять разів. Двічі - із забороненої зброї. На опорних пунктах біля окупованого Донецька побував наш Руслан Смєщук.

Селище Піски під самим Донецьком. Лабіринт зі зруйнованих будинків, та ділянок, що легко прострілюються ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь.

За кілька хвилин таки починається стрілянина. Спершу присідаємо - потім рухаємося далі.

Зараз ми чуємо, як зав'язується стрілецькій бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетят від стовпів, від дерев і можуть зачепити.

Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає: останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно так би мовити, на будь-який рух чи звук.

"Засекли движение и начали прострелы делать. Опасаются из-за того что должны типа наступать, но в основном очень сильно при тумане. Летает со всех сторон, так что опасно голову высунуть посмотреть. Боятся, чтобы мы не подошли, и плюс эти слухи, что мы должны наступать", - говорить Артур, військовослужбовець Збройних Сил України.

Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають - п'ятнадцяте грудня.

"Постійно підтягується на ту сторону техніка, і людська сила. Сили на тому боці накачуються постійно і я не знаю - щоб не вийшло під тією маркою що вони постійно лякають нашим начебто наступом, щоб це не вилилось в наступ з їхнього боку", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів. Причому, озброєні - дуже серйозно.

"Снайпера, да, да, да - заехали дальнобои. Тепловизор не желательно работать, потому что нас высекают, сразу стараемся не пользоваться тепловизором - только ночниками и то не очень часто, поймают - там уже как карта ляжет", - говорить Артур, військовослужбовець ЗСУ.

За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності, щомиті готові відбити ворожий напад.