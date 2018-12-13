Голова Харківської обладміністрації відкрила центр арабської мови [ Редактировать ]
Ще одна можливість для слухачів харківських вишів. У місті, де навчається третина всіх студентів України, - відкрився центр вивчення арабської мови. Що пропонують - про це далі.
Ці студенти Харківського економічного університету прийшли на відкриття нового Центру арабської мови. Кажуть - вивчатимуть, тому що бачать перспективи.
"Очень много сейчас стран арабских идет. И очень перспективно в плане бизнеса. Моя специальность международная экономика. Поэтому развитие международных именно бизнес-проектов ведет к перспективным направлениям", - говорить Анастасія Демиденко, студентка Харківського національного економічного університету ім. С.кузнеця.
Ректор каже: центр відкрили за допомоги представників дипломатів із Об'єднаних Арабських Еміратів, з якими познайомився два місяці тому на Харківському економічному форумі. Іноземні партнери забезпечили обладнанням і літературою.
"У нас якось спрямування було студентства на Європу і Америку, трошки на Китай. А тепер ми відкриваємо цілий світ арабський, світ, це цілий світ. Це окрема культура, і ми сподіваємось, що це дасть поштовх і на набір іноземних студентів", - говорить Володимир Пономаренко, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
На Харківщині - у вищих навчальних закладах навчаються 200 тисяч молодих людей - це третина всіх українських студентів.
"Ми запроваджуємо нові кооперації і в співпраці і з міжнародними партнерами, і з міжнародними організаціями. Відкриваємо нові центри, відкриваємо ко-воркінги, наукові центри і наукові лабораторії. Створено 5 кластерів на Харківщині, які надають можливість вузам кооперуватися із промисловістю. І, звичайно, запроваджуємо регіональні стипендії для усіх охочих, які мають розвивати науку і запроваджувати наукові свої ідеї у практичне, у практичні надбання", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Науковці отримали сьогодні державні нагороди. Принагідно співробітники закладу - порушили й питання, які їх непокоять.
"Пришел с вопросом по ремонту дорог. Это Ольховка, потом Сороковка, Сороковка-1 и Сороковка-2. Там дороги, конечно, в ужасном состоянии. Практически на легковой машине там проехать очень трудно", - говорить Володимир Челенко, головний механік Харківського національного економічного "університету імені Семена Кузнеця.
"Поездки транспортные по области с каждым годом все сильнее и сильнее ухудшаются. Большое расстояние времени между рейсами, автобусы идут очень переполненные, еще, конечно же, полное отсутствие комфорта. Дело в том, что зимой 90% автобусов абсолютно не отапливаются", - говорить Єлизавета Севрюкова, диспетчер навчального центру Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Усі питання - пообіцяли вирішити.
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