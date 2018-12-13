Чи люблять акули Санта-Клауса? Навіщо колумбійських депутатів закидали пацюками? Та як виглядає весілля на сто мільйонів доларів? Про це та інше - в нашому огляді.

Уже отримали свої різдвяні подарунки жителі Мальтійського океанаріума. У місті Каура дайвери перевдяглися в Санта-Клаусів та поплавали в акваріумі із екзотичними рибами й акулами. Один із них годував риб смаколиками протягом 30 хвилин. На знак подяки акула навіть дозволила Санті себе погладити. Подивитися незвичайне годування морських мешканців зібралося більш ніж півсотні людей.

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Гризуни в центрі уваги. У колумбійському парламенті сенатори закидали своїх колег - справжніми пацюками. Білі миші полетіли в політиків після того, як одна з правих партій потрапила в корупційний скандал. У Латинській Америці саме пацюки вважаються символом корупції та крадійства. На щастя, тварини відбулися лише переляком, ветеринари забрали їх на обстеження.

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Невдале перевезення. У Нью-йоркському аеропорту митники вилучили в контрабандиста понад сімдесят зябликів. Знахідку помітили не одразу, адже птахи були заховані в бігуді. Усіх пернатих забрали ветеринари, їх помістили в карантинну зону. Згодом передадуть у спеціально облаштовані центри для птахів.

Куди й навіщо чоловік намагався відправити зябликів - розбиратимуться слідчі. Такий випадок - не поодинокий. Митникам цього ж аеропорту вже доводилося вилучати незаконно завезених птахів.

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З'явитися на світ на висоті сорок п'ять тисяч метрів. У літаку турецької авіакомпанії жінка народила дитину. Через півгодини після злету в неї почалися перейми. Приймати пологи наважилася стюардеса та один із пасажирів, який виявився лікарем. Пологи пройшли вдало. Після приземлення літака - матір з дитиною госпіталізували. Зараз вони почуваються добре.

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Весілля на мільйон. Індійський мільярдер за версією Forbs, бізнесмен Мукеш Амбані віддав свою доньку заміж за рекордних 100 мільйонів долларів. Молодята зіграли весілля в розкішному палаці в місті Уйдапур. Серед запрошених була американська співачка Бейонсе, а на деяких фотографіях можна помітити навіть екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон. Після весілля подружжя планує вирушити в медовий місяць на Мальдіви.