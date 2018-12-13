Санта-Клаус погодував акулу смаколиками (відео) [ Редактировать ]
Чи люблять акули Санта-Клауса? Навіщо колумбійських депутатів закидали пацюками? Та як виглядає весілля на сто мільйонів доларів? Про це та інше - в нашому огляді.
Уже отримали свої різдвяні подарунки жителі Мальтійського океанаріума. У місті Каура дайвери перевдяглися в Санта-Клаусів та поплавали в акваріумі із екзотичними рибами й акулами. Один із них годував риб смаколиками протягом 30 хвилин. На знак подяки акула навіть дозволила Санті себе погладити. Подивитися незвичайне годування морських мешканців зібралося більш ніж півсотні людей.
******
Гризуни в центрі уваги. У колумбійському парламенті сенатори закидали своїх колег - справжніми пацюками. Білі миші полетіли в політиків після того, як одна з правих партій потрапила в корупційний скандал. У Латинській Америці саме пацюки вважаються символом корупції та крадійства. На щастя, тварини відбулися лише переляком, ветеринари забрали їх на обстеження.
******
Невдале перевезення. У Нью-йоркському аеропорту митники вилучили в контрабандиста понад сімдесят зябликів. Знахідку помітили не одразу, адже птахи були заховані в бігуді. Усіх пернатих забрали ветеринари, їх помістили в карантинну зону. Згодом передадуть у спеціально облаштовані центри для птахів.
Куди й навіщо чоловік намагався відправити зябликів - розбиратимуться слідчі. Такий випадок - не поодинокий. Митникам цього ж аеропорту вже доводилося вилучати незаконно завезених птахів.
******
З'явитися на світ на висоті сорок п'ять тисяч метрів. У літаку турецької авіакомпанії жінка народила дитину. Через півгодини після злету в неї почалися перейми. Приймати пологи наважилася стюардеса та один із пасажирів, який виявився лікарем. Пологи пройшли вдало. Після приземлення літака - матір з дитиною госпіталізували. Зараз вони почуваються добре.
******
Весілля на мільйон. Індійський мільярдер за версією Forbs, бізнесмен Мукеш Амбані віддав свою доньку заміж за рекордних 100 мільйонів долларів. Молодята зіграли весілля в розкішному палаці в місті Уйдапур. Серед запрошених була американська співачка Бейонсе, а на деяких фотографіях можна помітити навіть екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон. Після весілля подружжя планує вирушити в медовий місяць на Мальдіви.
по теме
День домашних животных: необычные питомцы со всего мира
Все привыкли, что домашними питомцами могут быть кошки, собаки или даже, к примеру, змеи
День домашних животных: самые милые фото питомцев
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных
Щенок спас хозяев от смерти
В США собака предупредила хозяев о пожаре и спасла их жизни
Что подарить на День святого Николая: идеи презентов под подушку (фото)
День святого Николая - любимый праздник детворы и один из самых сказочных, ведь утром под подушкой ребенка "таинственным" образом появляется подарок
Наумов день 14 декабря: что обязательно нужно сделать
Что стоит сделать 14 декабря, в Наумов день