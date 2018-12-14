Лидеры стран-членов Евросоюза требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков. Об этом по итогам пленарного заседания Европейского совета заявил президент этого органа Дональд Туск.

Об этом говорится в отдельном решении, принятом на заседании в Брюсселе.

"Европейский совет требует безотлагательно отпустить всех задержанных украинских моряков, вернуть (захваченные) корабли и обеспечить свободный проход всех кораблей в Керченском проливе", - сообщил Туск.

Также Саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против России.