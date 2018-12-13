Стрельба в Страсбурге: полиция убила стрелка (фото) [ Редактировать ]
В Страсбурге во время полицейской операции правоохранители смогли найти Шарифа Шекатта, который 11 декабря атаковал людей на ярмарке.
Об этом сообщает DNA.
Террорист прятался около складов на улице Лазарет в районе Мено. Он первый произвел нападение на полицейских, из-за чего был убит ответным огнем.
Очевидцы рассказали, что в районе проведения операции были слышны выстрелы, а над районом кружил полицейский вертолет.
Напомним, что стрельба произошла вблизи рождественской ярмарки, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Нападавший скрылся с места происшествия и находится на свободе.
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