Задержка рейса и скандалы в гостиницах "впечатлили" отдыхающих украинцев этим летом. И после проблемного туристического сезона-2018, комитет Верховной Рады по туризму рекомендовал Кабмину поторопиться с принятием новых требований для всех участников рынка: туроператоров, турагентов и перевозчиков.

Глава комитета Артур Палатный заявил о массовых нарушениях прав людей, и "регулярным невыполнением договорных условий туроператорами", пишет UBR.ua.

К главным проблемам сейчас относят следующие:

Не работает инструмент финансовой гарантии. В случае прекращения деятельности туроператором, туристы остаются ни с чем. Даже выигранное дело в суде не гарантирует возврат средств. Не прописана ответственность туроператоров и турагентов за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора.

Манипуляции с переселением в другой отель. Если туриста размещают не в ту гостиницу, что была оплачена, то альтернатив у него немного - либо согласиться, либо улетать обратно. Компенсируют при этом только плату за отель. Некоторые туроператоры этим злоупотребляют.

Не работают лицензионные условия. Лишь малая часть туроператоров с действующими лицензиями сдают статистическую отчетность. Да и та не поддается никакой критике. А реально лицензий участников рынка МЭРТ не лишает, ограничиваясь лишь дополнительными проверками.

Не работает норма, которая прямо обязывает чартерного перевозчика вернуть пассажиров в сроки, указанные в билетах. При заключении договора между авиакомпанией и туроператором на эти цели предусмотрен депозит. На деле же туристы сутками могут просидеть в аэропорту в ожидании рейса.

Как будут решать проблемы?

Помимо увеличения штрафов для участников рынка за невыполнение своих обязательств перед туристом, и более щепетильной проверки чартерных бортов (вплоть до наличия резервных самолетов на случай поломки), депутаты предлагают обязать турагентов поставить кассовые аппараты и продавать путевки с фискальными чеками.

Это самое обсуждаемое сейчас предложение. Так рассчитывают улучшить контроль за деятельностью туркомпаний.

Вторая идея - законодательно разрешить туроператорам оказывать услуги с помощью электронных ваучеров. Это и так практикуется, но недостаточно детально расписано в действующем законодательстве. Чтобы вести учет и все контролировать, предлагается вносить все ваучеры в Единый электронный реестр.

Еще одно - третье предлагаемое нововведение - это создание реестра туроператоров и тургагентов. Если количество туроператоров в Украине примерно известно и составляет 3 тыс., то сколько в стране маленьких туркомпаний - не знает практически никто.

Четвертый нюанс, который планируют описать законодательно, касается транспортного вопроса. Туроператорам разрешат продажу путевок только после заключения договора с перевозчиком, в котором пропишут согласованные чартерные рейсы с указанием их маршрута. От начала поездки и до конца.

При этом хотят усилить ответственность авиакомпаний за невыполнение договорных обязательств.

Эксперты уверяют, что дефицит самолетом, о котором много говорилось летом-2018 - это миф, и если захотеть, то все можно правильно организовать. Главное, чтобы жестко прописывалась ответственность.

Возможно людям поможет пятая новация - введение в Украине обязательной страховки, которую заставят покупать турагента. Ее стоимость будет зависеть от объема проданных путевок и совсем незначительно поднимет цену поездки для людей - в среднем на $1-1,5.

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