В воскресенье, 16 декабря, к Земле максимально близко подлетит одна из самых ярких комет за всю историю наблюдений. Небесное тело можно будет увидеть вечером и ночью при ясной погоде в бинокль или телескоп.

Каждые 5,5 лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли, пишет ScienceAlert.

Небесное тело с названием Виртанена (46P/Wirtanen) подлетит к Земле на 11,6 млн км, что почти в 30 раз дальше от Земли до Луны.

Комету открыл американский астроном Карл Виртанен в январе 1948 года. Это одна из немногих комет, которые иногда можно увидеть невооруженным глазом. На этот раз астрономы не уверены, что ее можно будет увидеть без бинокля.

Комету также называют изумрудной из-за зеленого свечения, которое возникает от ультрафиолетового солнечного облучения газа в космическом вакууме.

Астрономы отмечают, что время ее максимального сближения с Землей совпадет с временем самой большой активности метеорного потока Геминиды.

Недавно ученые раскрыли тайну происхождения Земли.