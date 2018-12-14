Європарламент обговорить кару для Росії за агресію у Азовському морі

Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро" і зробити з нього виняткову військову зону. Про це йдеться у запропонованих поправках до резолюції Європарламенту щодо України