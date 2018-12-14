Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії [ Редактировать ]
ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії - повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у своєму Твітері. Причина - невиконання Мінських домовленостей. Санкції діятимуть ще півроку.
Уперше запровадили їх улітку 2014. Окремо Європейські лідери схвалили звернення до РФ щодо ситуації в Азовському морі. Вимагають звільнити українських моряків, повернути кораблі і дозволити вільний рух суден Керченською протокою.
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