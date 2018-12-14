На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий [ Редактировать ]
Один військовий загинув минулої доби на Сході країни. Його вбив ворожий снайпер - повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом, окупанти 9 разів відкривали прицільний вогонь по українських позиціях.
На донецькому та маріупольському напрямках били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
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