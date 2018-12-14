Змінити інтернат на справжню сім'ю. Така мрія усіх дітей-сиріт може стати реальністю. Українці дедалі частіше створюють дитбудинки сімейного типу. Утім, піклуватися про прийомних дітей стає складніше, через високі тарифи та мізерні виплати на їхнє виховання. У проблемі розбиралися наші кореспонденти.

Це дитячий будинок сімейного типу. Одна родина виховує трьох дітей. Кажуть, останнім часом утримувати господарство стало тяжко - грошей, які держава виділяє на виховання, - не вистачає.

"Дуже дорогий газ, якого не можна оплатить і малі гроші, зарплати просто невиносимо виживать, дуже тяжко виживать, получається нижче ніж може бути, дуже тяжко", - говорить Інна Гнатюк, мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу.

Свій будинок Інна Василівна створила п'ять років тому. Каже за весь час проблем було чимало, але зараз переймається за майбутнє вихованців найбільше. Коли діти виростуть, їм навіть нікуди буде піти.

"Це дуже велика проблєма, це просто крик душі, чесно говоря, аж душа болить, це дуже тяжко, тому що ти його виховуєш, воно манюсіньке, ти до нього прикіпаєш душою, воно виростає і тобі треба його десь випустить, щоб воно пішло, і непонятно куда", - говорить Інна Гнатюк, мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу.

По допомогу звернулись до народних депутатів. Юрій Бойко допоміг прийомним батькам розширити власне господарство та привіз подарунки вихованцям будинків. За словами нардепа, в будинках сімейного типу виховують понад 7 тисяч дітей-сиріт, ще більше малюків виховують в інтернатах. Втім ситуацію можна змінити, якщо розширити фінансування таких закладів.

"Жінка розповіла, що вона сплачує майже половину доходу від держави на дітей вона повинна сплачувати за газ, або мусить перейти на дрова, треба закупити мікроавтобуси в сім'ї де більше 10 дітей, і легковика там де менше 10 дітей в сім'ї, треба оплата за спортивні секції, в цілому допомога отаким сім'ям допомога на те щоби діти сироти були в теплі і в ласці, вона потрібна приблизно три мільярда, це не такі великі кошти для держави їх потрібно виділяти", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Збільшення фінансування будинків сімейного типу Юрій Бойко запропонував закріпити у держбюджеті на 2020 рік, за рахунок зменшення видатків на правоохоронців та силовиків.