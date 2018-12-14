Что скрывает "астероид Судного дня": найдены неожиданные образцы [ Редактировать ]
Зонд НАСА помог ученым обнаружить воду на наиболее опасном астероиде Солнечной системы - Бенну. Он имеет на своей поверхности минералы со следами воды, которые обнаружила автоматическая станция OSIRIS-REx, передает Znaj.ua.
Сотрудник Центра космических полетов НАСА имени Годдарда Эми Саймон рассказала, что наличие следов воды в минералах астероида подтверждает, что с его помощью могут быть получены данные по изотопному и химическому составу первичной материи планет. Ученые получат немало информации о ранней эволюции Солнечной системы после прибытия образцов пород Бенну на Землю.
Зонд OSIRIS-REx был выведен на околоземную орбиту специалистами космического агентства в сентябре 2016 года с целью сближения и получения образцов грунта с поверхности астероида Бенну. Цель была достигнута в декабре, после чего специалисты получили первые фотографии.
По форме Бенну схож с астероидом Рюгю, изучаемый японской миссией "Хаябуса-2". На протяжении следующего полугода зонд составит карту небесного тела, после чего ученые определят место взятия образца массой 60 гр.
Агентство планирует забор образца грунта на первую половину 2019 года и в случае успеха капсула с материей будет запущена в сторону Земли. Ученые ожидают, что она приземлится в штате Юта в конце сентября 2023 года.
Саймон подчеркнула, что первые открытия зонд совершил непосредственно после приземления на астероид, поскольку сразу же обнаружил глинообразные материалы с высоким содержанием молекул воды.
По словам Саймон, веществом покрыта вся поверхность Бенну, что свидетельствует о том, что пары влаги или жидкая вода присутствовали на более крупном его прародителе.
Снимки астероида каких-либо открытий не принесли, но помогли выяснить, что на его поверхности имеется выступ высотой 50 м, а также множество булыжников, которые усложнят процесс забора образца.
Ученые успокаивают, что траектория полета Бенну не изменится, как и вероятность его падения на поверхность Земли.
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