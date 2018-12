Умерла певица Нэнси Уилсон. Женщина скончалась на 81 году жизни. Она была трижды лауреатом премии "Грэмми".Уилсон ушла из жизни в своем доме в Пиониртауне (штат Калифорния). Причина смерти не сообщается.

Уилсон - американская певица, гитаристка и продюсер, которая вместе со своей старшей сестрой Энн и гитаристом Роджером Фишером составляли ядро рок-группы Heart.

Нэнси Уилсон родилась в Сан-Франциско. Вместе со своими двумя старшими сестрами и Энн Линн выросла в частых переездах по Южной Калифорнии и Тайвань, перед тем как их отец, служащий на флоте США, подал в отставку и поселился вместе c семьей в Бельвью, Вашингтон (городе-спутнике Сиэтла).

Нэнси закончила высшую школу, потом поступила в университет Pacific, расположенный в Орегоне, и в Корнуольская колледж искусств в Сиэтле, где она сосредоточилась на изучении искусств и немецкой литературы.

27 июля 1986 года, Нэнси вышла замуж за американского режиссера и бывшего журналиста Rolling Stone Кэмерона Кроу, от которого родила двоих сыновей Уильяма Джеймса Кроу и Кертиса Уилсона Кроу, рожденных 23 января 2000 года. 23 сентября 2010 года, она подала на развод.

В 2010 году Нэнси и Энн исполнили часть песни "We Are the World 25 for Haiti", записанной различными поп-исполнителями в помощь жителям Гаити, пострадавшим после сильного землетрясения в начале года. Песня является ремейком хит-сингла 1985 года "We Are the World" для благотворительного проекта, вырученные средства которого в размере $ 61.800.000 были направлены на закупку и доставку медикаментов, продовольствия, оказания медицинской и гуманитарной помощи голодающим в Эфиопии.

Позже, в 2010 году, сестры Уилсон стали частью кампании "Moms Who Rock" рекомендательной системы Pandora Radio, доступной только на территории США.

