Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg.

Лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.

Незадолго до посадки пилоты услышали "достаточно громкий взрыв" и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.

Фото: AFAC Aviacao

Ранее мы писали о том, что дым в самолете привел к экстренной эвакуации после взлета.