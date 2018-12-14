Громкий взрыв: в самолете смялся "нос" во время полета [ Редактировать ]
Компания Aeromexico начала расследование после того, как пассажирский самолет Boeing 737-800 получил повреждение носовой части фюзеляжа во время полета. Об этом сообщает Bloomberg.
Лайнер мог столкнуться с беспилотником. По данным агентства, самолет выполнял рейс из города Гвадалахара в Тихуану.
Незадолго до посадки пилоты услышали "достаточно громкий взрыв" и попросили диспетчеров проверить, что произошло. После посадки выяснилось, что у самолета повреждена носовая часть фюзеляжа, при этом никто из пассажиров не пострадал.
Фото: AFAC Aviacao
Ранее мы писали о том, что дым в самолете привел к экстренной эвакуации после взлета.
по теме
Паника и страх: дым в самолете привел к экстренной эвакуации после взлета
На борту авиалайнера произошло задымление
ЧП в аэропорту "Борисполь": пассажир самолета рассказал жуткие подробности
В аэропорту "Борисполь" самолет беларусской авикомпании Belavia совершил жесткую посадку
В "Борисполе" произошла авария самолета
В международном аэропорту "Борисполь" в результате жесткой посадки самолета произошла авария
В центре Киева нашли древний клад (фото)
Археологи обнаружили около двух килограммов монет
В Киеве бензовоз на скорости "влетел" в отбойник (фото)
В ночь на 4 декабря в Киеве произошло жуткое ДТП