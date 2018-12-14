Удерживание инфляции на двузначном уровне пятый год подряд сигнализирует о провале антиинфляционной политики власти, которая не может обеспечить ценовую стабильность. Так народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин прокомментировал информацию Госстата о том, что по итогам ноября цены за последние 12 месяцев выросли на 10%.

"Уже сейчас Нацбанк дает прогноз, что по итогам 2018 года инфляция составит 10,1%. Это значит, что пятый год подряд рост цен измеряется двузначными цифрами. И это провал политики власти, которая не может обеспечить ценовую стабильность", - заявил Сергей Левочкин.

Политик отметил, что наибольшими темпами растут цены на самые необходимые для украинцев продукты и услуги. Так, с начала года (к декабрю 2017) хлеб подорожал на 19,6%, макаронные изделия - на 12,4%, рыба и рыбопродукты - 10,9%, овощи - на 9,7%, мясо и мясопродукты - на 9,2%.

Кроме того, из-за роста тарифов на газ на 22,9% и ряда других жилищно-коммунальных услуг суммы в платежках увеличились за 11 месяцев на 9,9%. На 13,3% с начала года увеличилась стоимость услуг образования. Услуги связи подорожали на 13,8%, медицинские услуги - на 8,1%.

"Высокая двузначная инфляция остается одной из основных причин роста бедности в стране. Рост цен бьет по доходам и сбережениям наименее защищенных категорий граждан. За 2014-18 годы цены суммарно выросли почти в 2,5 раза, в то же время прожиточный минимум и минимальная пенсия - на 58%, средняя пенсия - приблизительно на 70%. В этом причина того, что, по оценкам самой власти, уровень абсолютной бедности в Украине за 2014-17 годы вырос в 2 раза", - считает народный депутат.

Он отметил, что в 2018 г. Украина сохранит лидерство в Европе (без Турции) по уровню годовой инфляции, которая почти в 4,5 раза превышает средний показатель по странам в ЕС. Если в ноябре 2018 года (против ноября 2017 г.) цены в Украине выросли на 10%, то в Польше - на 1,2%, Чехии - 2%, Литве - 2,5%, Венгрии - 3,1%, Румынии - 3,4%. Не лучше выглядит наша страна и в сравнении со странами СНГ: инфляция в России - 3,8%, в Молдове - 0,9%, в Беларуси - 5,0%.

"Никогда в нынешнем столетии Украина не оказывалась худшей по всем показателям, как это происходит сейчас. Очевидно, что худшие социально-экономические показатели - это признак худшей власти, которую мы имеем. "Оппозиционная платформа - За жизнь" поставила себе целью смену этой власти, и этой цели мы достигнем. Ради того, чтобы Украина перестала быть худшей, а украинцы перестали быть нищими", - резюмировал Сергей Левочкин.