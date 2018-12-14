Взрыв в Фастове: людей экстренно эвакуируют [ Редактировать ]
В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв, в результате чего произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.
На данный момент на месте инцидента проходит эвакуация людей.
Начальник пресс-службы ГосЧС Киевской области Виктория Рубан сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва пострадал один мужчина.
Данных о погибших нет.
Ранее мы писали о том, что в Фастове прогремел взрыв.
по теме
Под Киевом взорвалась заправка, есть пострадавшие
В Васильковском районе Киевской области на заправочной станции произошел взрыв
В Фастове взорвался многоэтажный дом: первые кадры
В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв
Под Киевом маршрутка врезалась в грузовик: люди в реанимации
Под Киевом, на Варшавской трассе, в результате ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля пострадали люди
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве в одной из квартир многоэтажного дома прогремел взрыв