В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв, в результате чего произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.

На данный момент на месте инцидента проходит эвакуация людей.

Начальник пресс-службы ГосЧС Киевской области Виктория Рубан сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва пострадал один мужчина.

Данных о погибших нет.

Ранее мы писали о том, что в Фастове прогремел взрыв.