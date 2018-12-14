14 декабря на улице Новоконстантиновской произошло ДТП. Внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост. Водитель скончался, не приходя в сознание, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 3:40. Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причинам, влетел в отбойник. За рулем находился 45-летний мужчина. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но тщетно.

Судя по повреждениям на лобовом стекле, мужчина не был пристегнут. Что стало причиной фатальной аварии неизвестно, так как на месте не было свидетелей. Среди возможных версий: мокрая дорога или же водитель уснул за рулем. Точные обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.