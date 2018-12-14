В Фастове взорвался многоэтажный дом: первые кадры [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв, в результате чего произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей.
Появились первые фото с места происшествия.
Ранее мы писали о том, что людей экстренно эвакуируют.
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14 декабря 2018 10:48
Взрыв в Фастове: людей экстренно эвакуируют
В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв