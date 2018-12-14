В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв, в результате чего произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

Появились первые фото с места происшествия.

Ранее мы писали о том, что людей экстренно эвакуируют.