Самое ненавистное видео в истории YouTube: назван победитель [ Редактировать ]
Ежегодно YouTube подводит итоги, публикуя обзорные видео с ключевыми роликами и отрывками фильмов. Обзор нынешнего года набрал наибольшее количество дислайков в истории видеохостинга - более 119 миллионов, пишет LikesCounter.
Предполагается, что составители видеоролика вызвали негодование пользователей тем, что не учли в подборке их мнение. Видео получилось излишне толерантным и необъективным.
До этого лидером по дислайкам был клип Джастина Бибера на песню Baby - его количество дислайков составило 9,8 миллионов за восемь лет. Однако итоговое видео обогнало клип всего лишь за две недели.
Ранее сообщалось, что iPhone ждут обновления в 2019 году.
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