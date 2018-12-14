Ежегодно YouTube подводит итоги, публикуя обзорные видео с ключевыми роликами и отрывками фильмов. Обзор нынешнего года набрал наибольшее количество дислайков в истории видеохостинга - более 119 миллионов, пишет LikesCounter.

Предполагается, что составители видеоролика вызвали негодование пользователей тем, что не учли в подборке их мнение. Видео получилось излишне толерантным и необъективным.

До этого лидером по дислайкам был клип Джастина Бибера на песню Baby - его количество дислайков составило 9,8 миллионов за восемь лет. Однако итоговое видео обогнало клип всего лишь за две недели.

Ранее сообщалось, что iPhone ждут обновления в 2019 году.