Цены на электроэнергию в Украине повысили [ Редактировать ]
В пятницу, 14 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании утвердила оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год, сообщает "РБК-Украина".
Согласно решению, оптовая цена в 2019 году вырастет до 1669,98 грн за 1 мВт/час (без НДС) с разбивкой на кварталы: первый-второй квартал: 1618,40 1 мВт/час (без НДС) и на третий-четвертый квартал - 1722,0 1 мВт/час (без НДС).
Как сообщила глава комиссии Оксаны Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет всего на 2%, что значительно ниже инфляции, а также индекса цен производителей.
По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.
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