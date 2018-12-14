Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, у найближчому майбутньому він не бачить умов, за яких Трамп та Путін могли б зустрітися.

Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні.