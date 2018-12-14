Вибух у Фастові: рятувальники розбирають завали [ Редактировать ]
У Фастові на Київщині, через вибух газу частково зруйновано багатоповерхівку. Це сталося о 9.00 ранку. Обвалилися третій, четвертий та п'ятий поверхи. Наразі відомо про одного постраждалого.
Надзвичайники ще розбирають завали. На місці працюють медики та поліція з кінологами. Собак задіяли для пошуку тих, хто міг опинитися під руїнами.
Усіх мешканців багатоповерхівки - евакуювали. Зараз вони у приміщенні місцевої лікарні. Ми стежимо за ситуацією, тож більше дізнаєтеся з наших наступних випусків. Ось остання інформація від ДСНС.
"На даний момент тривають роботи з розбирання завалів та обстеження всіх приміщень на предмет перебування там людей. Попередня причина - це вибух газу. Попередньо - один чоловік травмований, він у місцевій лікарні, роботи ще тривають", - говорить Вікторія Рубан, керівник прес-служби ДСНС у Київській області.
по теме
Взрыв в Фастове: появились новые подробности
В пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме
Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль "влетел" в отбойник
Судя по повреждениям на лобовом стекле, мужчина не был пристегнут
Взрыв в Фастове: людей экстренно эвакуируют
В пятницу, 14 декабря, в многоэтажном жилом доме города Фастов прогремел взрыв
В Киеве из здания Фонда гарантирования вкладов эвакуируют людей
13 декабря в Киеве по адресу улица Сечевых Стрельцов, 17 из здания "Фонда гарантирования вкладов физических лиц" эвакуировали людей