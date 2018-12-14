У Фастові на Київщині, через вибух газу частково зруйновано багатоповерхівку. Це сталося о 9.00 ранку. Обвалилися третій, четвертий та п'ятий поверхи. Наразі відомо про одного постраждалого.

Надзвичайники ще розбирають завали. На місці працюють медики та поліція з кінологами. Собак задіяли для пошуку тих, хто міг опинитися під руїнами.

Усіх мешканців багатоповерхівки - евакуювали. Зараз вони у приміщенні місцевої лікарні. Ми стежимо за ситуацією, тож більше дізнаєтеся з наших наступних випусків. Ось остання інформація від ДСНС.

"На даний момент тривають роботи з розбирання завалів та обстеження всіх приміщень на предмет перебування там людей. Попередня причина - це вибух газу. Попередньо - один чоловік травмований, він у місцевій лікарні, роботи ще тривають", - говорить Вікторія Рубан, керівник прес-служби ДСНС у Київській області.