Новогодняя елка - главный атрибут Нового года, символ радости и счастливого детского смеха. То насколько наступающий год будет счастливым и успешным для вас, зависит от украшений, которыми вы украсите свою новогоднюю красавицу.

Какие игрушки ни в коем случае нельзя вешать на елку?

Разбитые игрушки. Елочные игрушки обладают своей энергетикой, поэтому если на ней есть повреждения, сколы или даже малозаметные, на первый взгляд, трещины, лучше поскорее от нее избавиться, так как счастья она не принесет Битые елочные игрушки, как и посуда словно магнит притягивают проблемы и неудачи в семью. Поэтому заранее переберите украшения для новогодней красавицы и выбросите все, которые хоть немного повреждены. Не пытайтесь склеить игрушку, так как ее энергетику восстановить все равно не удастся.

Игрушки черного цвета. Новый год - веселый семейный праздник, поэтому елку нужно наряжать яркими цветными игрушками. Игрушки черного цвета несут тяжелую энергетику и притягивают негатив, поэтому их вешать на елку нельзя.

Игрушки в виде животных. Считается, что на елке должен быть только символ Нового года 2019 - это Свинья. Другие игрушки в виде животных вешать не рекомендуется, так как они с символом года могут не подружиться и это негативно скажется на ее расположении к вам в будущем году.

Матовые однотонные шары. Такие елочные игрушки обладают слабой энергетикой, поэтому в выборе елочных украшений, отдайте предпочтение ярким блестящим шарам, которые создадут в доме положительную энергетику и атмосферу.

Какие игрушки можно повесить на елку в 2019 году?

Желтый цвет. Чтобы в 2019 году вам сопутствовала удача, на вашей елке должны быть украшения, которые понравятся покровительнице наступающего года - Желтой Свинье. Это игрушки желтого, зеленого, золотого или оранжевого цвета - они несут в себе положительную энергию, поэтому помогут привлечь в ваш дом благополучие и богатство.

Игрушки серебряного цвета. Если в уходящем голу в вашем доме частыми гостями были ссоры и конфликты, обязательно повесьте на елку игрушки серебряного цвета, они помогут убрать негатив и восстановить в доме благоприятную энергетику и гармонию.

Игрушки природных цветов. Покровительница 2019 года - Земля, поэтому если на елку повесить игрушки природных цветов - бежевые, зеленые, голубые - это усилит энергетику новогоднего дерева и поможет привлечь к вам удачу, счастье и благополучие.

Гирлянда. Обязательно повесьте на елку огоньки, яркий пушистый дождик, новогодняя красавица должна быть яркой и красивой, тогда и наступающий год для вас будет запоминающимся и удачным, богатым на положительные эмоции и новые впечатления.

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