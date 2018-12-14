Україна вимагає від Росії надати меддопомогу затриманому Едему Бекірову [ Редактировать ]
Два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу - Рефат Чубаров. І додав, для Бекірова це означає щоденні катування.
Адже близько року тому активіст переніс складну операцію на серці, крім того він хворіє на цукровий діабет та інші недуги.
Нагадаю, кримськотатарського активіста Едема Бекірова затримали в середу, під час в'їзду у Крим з боку українського села Чонгар.
Російська сторона звинуватила його у начебто перевезенні боєприпасів. МЗС України вже звернулося до Росії з вимогою надати необхідну меддопомогу заарештованому активісту.
по теме
Евросоюз принял решение о санкциях против России
Всего в санкционном списке около 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и на Донбассе
Доказательства преступлений России против Украины передадут в Гаагу - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко обещает, что доказательства преступлений России против украинцев на оккупированных территориях передадут в трибунал в Гааге
В Крым из России движется колонна военной техники (видео)
Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма большое количество военной техники
Конфлікт Росії та України несе загрозу для всієї Європи - Андрій Єрмолаєв
Українські інтелектуали закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ
Москва використовує Крим як військову базу - поспред України в ООН
Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, - заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку