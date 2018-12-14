Садочок на чотири групи в цьому дитячому будинку працює вже третій рік

На Прикарпатті хочуть закрити дитячий садочок для особливих дітей. Чиновники ніяк не можуть домовитися - хто його має фінансувати? Як наслідок - півсотні малюків можуть залишитися без необхідного догляду. То чий садок? Намагалася з'ясувати Жанна Дутчак.

Садочок на чотири групи в цьому дитячому будинку працює вже третій рік. Відвідують його півсотні вихованців з особливими потребами. Серед них і двоє синів родини Котулів: близнюки - Святослав і Владислав. Хлопчики народилися передчасно - один із ДЦП, другий - із проблемами мовлення. Батьки кажуть - сини в закладі всього три місяці, а їх - уже не впізнати.

"Ми перейшли сюди, ну ми були звичайно вражені. Що стосується Влада він більше йде на контакт, він більше слухається, раніше я до нього зверталася було враження що він просто не чує", - говорить Тетяна Котула, мати вихованців.

У садочку сучасне обладнання, кваліфіковані вихователі - логопеди, дефектологи, психологи, реабілітологи. Для малечі проводять анімалотерапію - за допомогою коней та собак.

Та незабаром заклад можуть закрити. Директор пояснює: дитбудинок із садком належить обласній раді, і досі гроші надходили з держбюджету. З першого січня - фінансування стане проблемою місцевої ради.

"Зараз в нас стоїть питання за 26 дітей які живуть на території міста. Ніяк не можемо узгодити питання хто буде платити - міська рада тому що дошкілля у них на балансі чи буде платити районна рада", - говорить Оксана Круліковська, директор Долинського дитячого будинку.

Батьки в розпачі. Кажуть - більше півроку оббивають пороги владних кабінетів, та все марно. Вкотре прийшли до міського голови. Та мер заявляє - він тут ні до чого.

"Район утримує всі заклади не тільки в селах але і в місті. Я не знаю для чого вони грають цей футбол, якщо вони приймають цей заклад на районне фінансування, то нехай утримують", - говорить Володимир Гаразд, міський голова Долини.

Відхрестився від садочка й голова райради. А далі просто в кабінеті влаштував з мером суперечку. Хто має платити за утримання закладу - сперечалися більше години.

"Це ваш прямий обов'язок. - Це не прямий. Це наше таке саме право як і ваше. - В бюджетному кодексі чітко написано. - В мене такий самий кодекс як і у вас".

"Ми приведемо вам калік всіх тут. Ми преведемо калік тут і будете бавити ви, а не ми будемо бавити. Ви дотягнули до грудня місяця і рішаєте хто гроші має взяти".

Від чиновників люди так нічого й не отримали. Все що їм пообіцяли з необхідних чотирьох мільйонів виділити... 600 тисяч. Решту ж запропонували вибивати в області самим.